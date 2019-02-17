شركة الملاحة الجوية تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروعها في محافظة جدة، وأن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل ذكاء الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، وتقنية الحاسوب، وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة الحاسوب، أو تحليلات الأعمال.)

. أخصائي سلامة: شهادة الدبلوم التقني في تخصصات: (إدارة السلامة، مراقبة الحركة الجوية)، ويفضل درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأنظمة، أو الكمبيوتر.)

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 فبراير 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .