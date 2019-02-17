ولي العهد: باكستان ستصبح دولة قوية قريبًا

نايف السالم(صدى):

قدم عمران خان، رئيس وزراء باكستان، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، لزيارته، اليوم الأحد، لباكستان.

وقال عمران: ” نشكر ولي العهد السعودي على الزيارة وكنا نتمنى إقامة أطول. ”

وفي سياق متصل قال سمو ولي العهد إن باكستان ستصبح دولة قوية قريبًا، مؤكدًا: ” سنكون شركاء كما كنا دومًا، وكلنا ثقة بالمستقبل المشترك والمشرق بين المملكة وباكستان. ”

يذكر أن الجولة الخارجية ستشمل كل من: ( جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية )، يلتقي سموه خلالها بقادتها وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.