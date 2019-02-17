مستشفى قوى الأمن بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات.

وأوضحت المستشفى أن العمل بمقرها في العاصمة الرياض، وأن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير الرعاية النهارية والنشاط: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

. موظف مراقبة البيانات: شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال.

. طبيب مسجل- أمراض النساء والولادة: شهادة الدكتوراه أو الزمالة في تخصص ذي الصلة.

وأبرزت المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــــا.