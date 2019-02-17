ولي العهد وعمران خان يشهدان توقيع 8 اتفاقيات اقتصادية

عادل الحربي(صدى):

شهد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان توقيع 8اتفاقيات اقتصادية بين البلدين.

وتشمل الاتفاقيات الاقتصادية، ” النفط والتعدين والطاقة بين المملكة وباكستان “، منها اتفاقية لإنشاء مصفاة أرامكو في ميناء جودار الباكستاني بقيمة 10 مليارات دولار.

وكان ولي العهد قد وصل إلى باكستان اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين حيث استقبله عمران خان في المطار.