الباطن يفسخ عقد مدربه يوسف الغدير بالتراضي

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي الباطن، فسخ عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يوسف الغدير.

وقدّم ” الغدير ” اعتذاره عن الاستمرار في تدريب الفريق وقد تم فك الارتباط بينهما بالتراضي، فيما قدمت إدارة النادي شكرها للكابتن يوسف على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وخسر الباطن آخر 3 مباريات في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ كانت أمام الأهلي والهلال والحزم على التوالي.

ويحتل الباطن المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري، برصيد 18 نقطة، فيما سيخوض مباراته القادمة أمام التعاون يوم الجمعة القادمة.