بالفيديو..حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك ، الجوف، والحدود الشمالية تمتد الى الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل، وسماء غائمة جزئيا الى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، والباحة.
كما توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الاجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة تمتد الى الاجزاء الغربية من منطقة الرياض.
🌦
توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غد الاثنين 2019/02/18 في #المملكة#طقس_السعودية #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/mywdnF20NZ
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) February 17, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65514 ] نشر منذ 15 دقيقة
ربنا يريد بنا خير ,,