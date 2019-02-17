بالفيديو..حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك ، الجوف، والحدود الشمالية تمتد الى الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل، وسماء غائمة جزئيا الى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، والباحة.

كما توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الاجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة تمتد الى الاجزاء الغربية من منطقة الرياض.