  • الأحد 17

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو..حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين

بالفيديو..حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين

بالفيديو..حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين
الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك ، الجوف، والحدود الشمالية تمتد الى الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل، وسماء غائمة جزئيا الى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، والباحة.

كما توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الاجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة تمتد الى الاجزاء الغربية من منطقة الرياض.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 65514 ] نشر منذ 15 دقيقة

ربنا يريد بنا خير ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *