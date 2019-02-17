6 نصائح لتنظيف فرش المكياج بمواد منزلية

أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض الفتيات من تلف فرش المكياج أو خشونتها أو تساقط شعرها بعد محاولات غسلها، فكيف يمكن تنظيقها دون تلف؟

وفي هذا الصدد قدم خبراء في مجال التجميل ، نصائح لتنظيف الفرشاة دون تلف ، ومنها :

1- رطبي مقدمة شعيرات فرش المكياج الخاصة بك بالماء الفاتر.

2- ضعي بضع قطرات من المنظف في يديك.

3- دلكي رأس الفرشاة بلطف بالمنظف (يمكن استخدام الخل أو منظف الفرش الجاهز أو الصابون وزيت الزيتون)

4- اشطف رأس الفراة

5- اعصر شعيرات الفرشاة بالمنشفة جيدًا.

6- دع الفرشة تجف جيدًا إذ يجب وضعها رأسيًا وليس عموديا حتى لا يتسرب الماء إلى القاعدة، ويتسبب في تفكك الصمغ الذي يلصق الشعيرات.

تنظيف الفرش بصابون الأطباق وزيت الزيتون:

ويمكن أيضاً تنظيف فرش المكياج عن طريق استخدام صابون الأطباق وزيت الزيتون، إذ إن صابون فرش مكياجك خشنة وجافة، لذا فإن إضافة زيت الزيتون سيجعل النتائج أفضل.

تنظيف فرش المكياج بالخل:

هذه طريقة أخرى جيدة لتنظيف فرش المكياج بسهولة، حضري نصف فنجان من الماء الفاتر وضيفي إليه ربع فنجان من الخل، واغسلي الفرش بالنصائح المذكورة في الأعلى.