بالفيديو.. أبرز الشروط التي يجب توافرها بمأذونة الأنكحة
أوضحت الدكتورة نجوى الثقفي مستشارة اجتماعية ومدرب تطوير ذات، اليوم الأحد، أبرز الشروط التي يجب توافرها بمأذونة الأنكحة.
وقالت الثقفي خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية إن من أبرز هذه الشروط أن تكون حسنة السير والسلوك والسمعة، وتخصصها في الشريعة، ولم يسبق لها السجن أو الحكم عليها، ولديها دقة المعلومة والسمع.
وأضافت : دور مأذونة الأنكحة .. الخطبة وتلقين الزوج وولي الأمر ميثاق الزواج .. فهل ستقوم المأذونة بهذا الدور وسيتقبله المحافظون في المجتمع على ذلك!.
د. #نجوى_الثقفي .. مستشارة اجتماعية ومدرب تطوير ذات : دور مأذونة الأنكحة .. الخطبة وتلقين الزوج وولي الأمر ميثاق الزواج .. فهل ستقوم المأذونة بهذا الدور وسيتقبله المحافظون بالمدتمع؟
[email protected]#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/jlkD5lAO9W
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 17, 2019
د. #نجوى_الثقفي .. مستشارة اجتماعية ومدرب تطوير ذات : هذه أبرز الشروط التي يجب توافرها بمأذون الأنكحة #برنامج_سيدتي#خليجية
[email protected] pic.twitter.com/reCjheSFzt
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 17, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65514 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يعين على هاالتهاويل ,,
,, ياترى فيه قلة في مأذوني الأنكحه ……………!!؟
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3442 ] نشر منذ 11 دقيقة
من متى كانت المرأه مأذونة انكحة ..؟!.