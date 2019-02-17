بالفيديو.. أبرز الشروط التي يجب توافرها بمأذونة الأنكحة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الدكتورة نجوى الثقفي مستشارة اجتماعية ومدرب تطوير ذات، اليوم الأحد، أبرز الشروط التي يجب توافرها بمأذونة الأنكحة.

وقالت الثقفي خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية إن من أبرز هذه الشروط أن تكون حسنة السير والسلوك والسمعة، وتخصصها في الشريعة، ولم يسبق لها السجن أو الحكم عليها، ولديها دقة المعلومة والسمع.

وأضافت : دور مأذونة الأنكحة .. الخطبة وتلقين الزوج وولي الأمر ميثاق الزواج .. فهل ستقوم المأذونة بهذا الدور وسيتقبله المحافظون في المجتمع على ذلك!.