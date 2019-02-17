بالفيديو.. التليفزيون الباكستاني يرحب بولي العهد بشكل خاص

نايف السالم(صدى):

رحَّب التليفزيون الباكستاني، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلى الجمهورية، على طريقته الخاصة.

وأكد أنه سموه هو صاحب الرؤية ورجاجة العقل الذي يطهر الأمة الإسلامية من الإرهاب والتطرف والفساد والعنصرية، مشددًا على أنه يسير على سبيل المحبة والاعتدال والوسطية.

وكان ولي العهد، قد وصل مساء اليوم إلى باكستان، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في جولة آسيوية تشمل باكستان والهند والصين.

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