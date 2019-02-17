” المراعي ” توفر وظائف شاغرة في الرياض والخرج
كشفت شركة المراعي لتصنيع منتجات الألبان والأغذية والمشروبات، عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين؛ للعمل بمقر الشركة الرئيس في الرياض، وفروعها في الخرج.
والوظائف هي:
1. سائق نقل ثقيل- النقل والخدمات اللوجيستية (الخرج): شهادة الثانوية العامة.
2. رئيس قسم استمرارية الأعمال (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في المجالات ذات الصلة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من خلال الرابط: هنــــا..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65514 ] نشر منذ 51 دقيقة
فرصة من يدور وظيفه ,,