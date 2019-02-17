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” المراعي ” توفر وظائف شاغرة في الرياض والخرج

” المراعي ” توفر وظائف شاغرة في الرياض والخرج
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي لتصنيع منتجات الألبان والأغذية والمشروبات، عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين؛ للعمل بمقر الشركة الرئيس في الرياض، وفروعها في الخرج.
والوظائف هي:
1. سائق نقل ثقيل- النقل والخدمات اللوجيستية (الخرج): شهادة الثانوية العامة.
2. رئيس قسم استمرارية الأعمال (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في المجالات ذات الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من خلال الرابط: هنــــا..


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 65514 ] نشر منذ 51 دقيقة

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