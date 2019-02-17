الوحدة يتصدر قائمة اللعب النظيف لدوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

تصدر فريق الوحدة لكرة القدم قائمة اللعب النظيف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء ذلك بعد 20 جولة في المسابقة، بـ 27 بطاقة صفراء فقط، وبسجل خالي من البطاقات الحمراء سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ليكون الفريق الوحيد الذي يتميز في هذا الجانب، وأخرج طاقم حكام الـ 160 مباراة في الـ 20 جولة الماضية بالمسابقة 43 بطاقة حمراء (22 مباشرة، و21 غير مباشرة)، و593 بطاقة صفراء.

وحصل الشباب على البطاقات الحمراء المباشرة بواقع أربع بطاقات، إضافة إلى بطاقة حمراء خامسة غير مباشرة (أصفر مرتين)، ليكون أكثر فرق المسابقة في الحصول على هذه البطاقات.

كما يعد الفيحاء أكثر الفرق حصولاً على البطاقات الحمراء غير مباشرة بواقع ست بطاقات، ولم يحصل لاعبوه على أي بطاقة حمراء مباشرة، يليه الهلال بواقع خمس بطاقات حمراء، منها ثلاث بطاقات غير مباشرة، ثم التعاون بثلاث بطاقات حمراء غير مباشرة فقط.

وحصلت أندية الاتفاق، الأهلي، القادسية، الرائد، الفيصلي، وأحد على بطاقتين حمراويتين مباشرتين , وأندية النصر، الاتحاد، الفتح، والباطن على بطاقة حمراء مباشرة، فيما خرجت البطاقة الحمراء غير المباشرة مرة واحدة لأندية النصر، الشباب، الاتحاد، الاتفاق، الأهلي، القادسية، الفيصلي، الحزم، وأحد.