وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأوقاف عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير مشاريع الأنظمة، أخصائي تطوير الشراكات، رئيس قسم- التميز مؤسسي، مستشار شرعي، رئيس قسم- دراسات المصارف الوقفية، أخصائي تطوير أنظمة، أخصائي توثيق وأرشفة، أخصائي حسابات، أخصائي جودة، سكرتير (عدد 3 وظائف).

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