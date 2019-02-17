البلديات تخطط لإلغاء مواقف السيارات بزاوية 45 درجة

عادل الحربي(صدى):

كشفت رئيسة مركز تطوير التصميم والتخطيط الحضري للمدن السعودية، ضي الضويان، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ستلغي مواقف السيارات بزاوية 45 درجة بدءاً من مدينة الرياض.

وأشارت في معرض حديثها عن التشوه العمراني والتعدي على أملاك الدولة، إلى أنه سيكون لها تخطيط جديد منها المواقف الطولية ما يساعد على عدم ازدحام السير.

وشددت على أن الدرج الخارجي أو التشجير الخاص في المنازل يُعتبران تعديا على الحق العام من الدرجة الأولى، وأيضاً تعدياً على حق المشاة، إذا خرج عن نطاق الأرض المحددة لمالكها.

وأضافت إلى أن حد مالك المنزل يتوقف عند حدود أرضه، وأن الدرج الخارجي أو التشجير الخاص بالمنزل يجب أن يكون داخل نطاق الأرض، وما بعد ذلك فهو تعد الحق العام.