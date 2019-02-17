تضارب الأنباء حول وفاة مغنية كويتية

خالد الظفيري(صدى):

تتضارب الأنباء حول وفاة الكويتية دانة العليان، دون أن يكون هناك إي إعلان رسمي بالنفي أو بالتأكيد.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لدانة التي اشتهرت بالكويت باسم ” مس دانة ” ، وأرفق معها معلومات عن موتها دون أن يذكر الأسباب.

ولم يؤكد الخبر من أي من عائلتها، وبالتالي يبقى هذا الخبر كلاماً فرضياً، رغم تأكيد بعض الشخصيات الكويتية الأمر ومن بينهم الإعلامية مي العيدان.

ونشرت مي صورة لمغنية الراب عبر حسابها على تطبيق ” إنستجرام ” ، وعلقت عليها: ” وفاة مغنية الراب الكويتية دانة العليان الشهيرة بجملة (مو هامني شي) إن لله وإن إليه راجعون ” .