بالفيديو.. كاظم الساهر يصف انعكاس عظمة العلا عليه

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو القيصر ” كاظم الساهر ” ، وهو يصف انعكاس عظمة مدينة العلا عليه، والروعة التي لمسها من الجمهور الحاضر لحفلته في مسرح مرايا.

وقال كاظم إن العالم كله يجب أن يعلم هذا المكان، وإن هذا المكان أكبر من أي حديث، والجمهور كان يحفزني أن أقدم الأصعب في الموسيقى والأجمل.

وأحيا الفنان العراقي، كاظم الساهر، الجمعة الماضي، حفلًا فنيًا، فى مدينة العلا على مسرح المرايا، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، وغنى كاظم عدد من الأغاني منها: ” سلامي، وأحبيني “ ، ونالت جميع الأغاني إعجاب الجمهور وتفاعلوا معها.