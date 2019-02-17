تغلبي على مشكلة الحواجب الخفيفة بهذه الخطوات

أميرة خالد(صدى):

لن تكتمل إطلالتك الجمالية مع حواجب غير متناسقة وخفيفة، لذلك أنتِ بحاجة الى بعض النصائح التي تساعدك على تحديدها وإبرازها بطريقة جذّابة.

إليكِ هذه الخطوات السهلة لتطبيق أفضل مكياج لحواجبكِ الخفيفة:

– إرسمي حواجبكِ بطريقة طبيعية جداً، مستخدمة القلم المخصص للحواجب وذات لون مشابه للون حواجبِك، على أن يكون ذلك من بداية الحاجب وحتّى وسطه، أما نهاية الحاجب فيُستحسن تحديدها بشكل أقوى ما يعزز جاذبيته.

– مشّطي حواجبكِ جيداً ما يساهم في دمج المستحضر المستخدم وتوزيعه بشكل متوازن على كامل الحواجب. ولا تنسي بعدها رسم بعض الشعيرات الناعمة في مناطق الفراغات.

– ثبّتي حواجبكِ مستخدمة ماسكرا الحواجب الشفافة، أو ذات لون مشابه للون حواجبِك، ما يساعد في الحفاظ على جاذبيتها لوقت أطول.

– إستخدمي في المرحلة الأخيرة الكونسيلر مع فرشاة المكياج الصغيرة والمسطحة، كي تحددي حواجبكِ بطريقة أفضل، مع الإشارة إلى أهمية دمج الكونسيلر بشكل جيّد.