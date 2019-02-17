معاقبة أحد أشهر ملاك الإبل بالغرامة والاستبعاد

عادل الحربي(صدى):

قرَّرت لجنة المخالفات والعقوبات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، استبعاد المتسابق مطلق صقر عبدالله الفطيماني السهلي، من المملكة العربية السعودية، بجميع الفئات بالمهرجان، وحرمانه من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز لمدة عام، بسبب الـ ” تمطيط في السبال ” .

كما ألزمت اللجنة، المتسابق بدفع غرامة “ عقوبة تمطيط السبال عام ” ؛ للسماح له بالمشاركة مرة أخرى، بدلا من قضاء عقوبة الاستبعاد لمدة عام.

و أصدرت اللجنة، عقوبة على محمد بن فالح بن شالح العجمي من الكويت، ويمتلك 3 بكار لون الشعل فئة الفحل، وإنتاجه، بسبب الحقن بمواد تجميلية، بالإضافة إلى معاقبة محمد بن خلفان الزروعي، من الإمارات، مالك حالتين بكرة وقعود فئة الفحل، لنفس السبب.

وقررت إبعادهما فورًا عن المشاركة من جميع الأشواط في النسخة الثالثة، وحرمانهما من المشاركة في 3 نسخ قادمة في جميع الأشواط والفئات.