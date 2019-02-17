التجارة تكشف عن 4 أسباب لاستدعاء السيارات في المملكة

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن 4 أسباب تقوم بموجبها باستدعاء السيارات، وإلزام وكلاء السيارات في المملكة بإجراء إصلاحات مجانية.

وأشارت الوزارة، إلي أن الأسباب الأربعة هي وجود خلل في طفاية الحريق، أو عطل في مثبت السرعة، أو ة التوجيه الكهربائي، أو في حالة وجود خلل في الوسادة الهوائية.

وأبانت وزارة التجارة، أن المركبات المستدعاة بسبب وجود خلل في طفاية الحريق شكلت النسبة الأعلى، بـ 32 % من إجمالي المركبات.

و شكلت الأعطال في مثبت السرعة نسبة 14.7 %، تلتها أعطال نظام التوجيه الكهربائي بنسبة 14%.