حساب المواطن يوضح الإجراءات المتبعة أثناء تعديل بيانات الدخل في البرنامج

علي القحطاني(صدى):

كشف حساب المواطن عن الإجراءات التي يتم من خلالها تعديل بيانات الدخل في البرنامج، حيث ورد لخدمة العملاء في حساب المواطن سؤالا من مواطن، قائلا:” أحلت للتقاعد وراتبي انخفض كيف يتم تعديل الراتب في الحساب وكم يحتاج من الوقت حتى ينزل؟”.

وأجابت خدمة العملاء، قائلة:” بإمكانك تعديل البيانات عن طريق أيقونة ” تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى ” الإجراءات ” و تعديل الدخل ثم حفظ ، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة إستحقاقك مرة أخرى.

وعن التسجيل كمستقل وشروطه، ردت خدمة العملاء على سؤال آخر: بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الاسرة.