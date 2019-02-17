بالريشة والألوان.. بورتريه يعكس فرحة رسامة باكستانية بزيارة ولي العهد

نايف السالم(صدى):

قامت الرسامة الباكستانية رابعة ذاكر برسم صورة بورتريه لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لُتعبر عن فرحتها بزيارته لـ ” إسلام أباد ” .

حيث استخدمت ” رابعة ” ريشتها وألوانها؛ لرسم هذا البورتريه الذي استغرق مدة تنفيذه 7 أيام.

وعن ذلك، قالت ” ذاكر ” عن رسمها البورتريه: ” أن مثل جميع الباكستانيين، سعيدة بزيارة ولي العهد إلى بلدي ” ، مبينة أن المملكة كانت دوماً وفيّة بوقفاتها إلى جانب الشعب الباكستاني في جميع الأزمات.

وتستعد دولة باكستان على الصعيدين الرسمي والشعبي؛ لإستقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في أولى محطات جولته شرق الآسيوية، التي من المنتظر أن تبدأ يوم غد الأحد .