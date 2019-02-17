المؤسسة العامة للري تعلن عن وظائف شاغرة
فتحت المؤسسة العامة للري باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المؤسسة بمحافظة الأحساء .
وأبانت المؤسسة أن الوظائف المطلوبة هي :
1. محرر لغوي ويشترط لها درجة البكالوريوس في تخصصات”اللغة العربية، الترجمة، الصحافة” ، أو ما يعادلها.
2- مستشار قانوني ، ويشترط لها: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص القانون .
3- مدير قسم تطوير تقنية الري والدعم الفني ويشترط لها : درجة البكالوريوس في تخصصات: “هندسة زراعية، الهندسة العامة ” .
4- مدير قسم أمن وتكنولوجيا المعلومات ويشترط لها : درجة البكالوريوس في تخصصات “علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي” .
وأوضحت المؤسسة أن التقديم حتى تاريخ 28 فبراير 2019م ، عبر الرابط التالي :هنا .
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