المؤسسة العامة للري تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت المؤسسة العامة للري باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المؤسسة بمحافظة الأحساء .

وأبانت المؤسسة أن الوظائف المطلوبة هي :

1. محرر لغوي ويشترط لها درجة البكالوريوس في تخصصات”اللغة العربية، الترجمة، الصحافة” ، أو ما يعادلها.

2- مستشار قانوني ، ويشترط لها: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص القانون .

3- مدير قسم تطوير تقنية الري والدعم الفني ويشترط لها : درجة البكالوريوس في تخصصات: “هندسة زراعية، الهندسة العامة ” .

4- مدير قسم أمن وتكنولوجيا المعلومات ويشترط لها : درجة البكالوريوس في تخصصات “علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي” .

وأوضحت المؤسسة أن التقديم حتى تاريخ 28 فبراير 2019م ، عبر الرابط التالي :هنا .