شركة ” النهدي ” الطبية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” النهدي ” الطبيّة عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من ” الرياض، وخميس مشيط ” ، وفقًا للمسميات التالية:

– قائد فريق المستودع ” للرجال/ الرياض ” .

– مساعدة صيدلي ” للسعوديات/ خميس مشيط ” .

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مايو 2019م.

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لمعرفة التفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي: هنا