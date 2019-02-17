سقوط مروع لفتاة أصابتها أزمة قلبية حادة في ” الجيم “

كانبرا(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن سقوط فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا بنهاية مأساوية بعد إصابتها بأزمة قلبية حادة في إحدى صالات الألعاب الرياضية، في منطقة كوينسلاند الأسترالية.

وكانت الفتاة تستخدم جهاز التجديف قبل أن تتوقف للحظة، وتسقط بشكل مباشر إثر توقف قلبها ليسارع بعد قليل اللاعبون في الصالة الرياضية إلى إنقاذها؛ فيما استخدم مالك النادي الرياضي، جهاز إنعاش القلب، بعد أن جاءه أحد الأعضاء وأطلق صافرة الإنذار.

وأعاد هذا الأمر الفتاة التي كان لون بشرتها يميل إلى الأزرق إلى الحياة؛ ليتم نقلها إلى المستشفى، حيث قضت 3 أيام في حالة غيبوبة تامة، فيما كشفت الفحوصات الطبية أنها مصابة بمرض نادر يدعى ” متلازمة BWGSS “، التي تؤدي إلى متاعب خطيرة في القلب في حالة عدم العلاج.