لتسخيرها لقضاء مصالحها.. فتاة تتهم زوجة أبيها بالسحر لها

أبو ظبي(صدى):

قدمت فتاة اتهامًا إلى زوجة أبيها بعمل سحر لها، بقصد التأثير فيها، وتسخيرها لقضاء مصالحها، حيث تخضع زوجة الأب للمحاكمة أمام محكمة الفجيرة بالإمارات.

واتهمت الفتاة زوجة أبيها بعمل سحر لها اكتشفته من خلال وجود بقعة صفراء اللون على السرير الخاص بها، ومن بعدها شعرت بأن حالها يتغير من حيث وضعها الصحي وعلاقاتها الاجتماعية، ما أكد لها حقيقة أن زوجة أبيها عملت لها سحراً؛ لافتةً إلى أن شقيقها تواصل مع زوجة أبيهما عبر رسائل كتابية في تطبيق ” واتس أب ” منتحلاً شخصية نسائية تطلب من المتهمة عمل سحر لها، لتسهيل أمر ما في حياتها.

وأوضحت أنها تجاوبت معه المتهمة، مؤكدة قدرتها على عمل السحر له، ما دفعه لتقديمها في ملف القضية كدليل إدانة للمتهمة التي أنكرت ما نسب إليها من تهم، مؤكدة قوة علاقتها مع ابنَي زوجها، اللذين ربتهما وهما صغيرين حين تزوجت والدهما قبل 25 عاماً، موضحة أن ابني زوجها تهجما عليها في منزلها بالضرب، متهمين إياها بامتهانها السحر.

وأشارت إلى أنهما سألاها وهي في حالة من عدم التركيز بعد تعرضها للضرب عن حقيقة قيامها بعمل سحر لابنة زوجها حين أجابت بنعم، إذ لم تكن تستوعب ما كانت تقوله، كونها كانت تحت تأثير الضرب العنيف الذي تعرضت له من قبلهما، كما أن رسائلها على واتساب مع ابن زوجها منتحلاً شخصية امرأة كانت على دراية بأنه أحد أبناء زوجها، وكانت تسير معه حتى تعرف هدفه، وتكشف أمره.