شاب يُطلق زوجته بعد شهر العسل.. والسبب ” الزبادي “

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محاكم الأسرة المصرية دعوى تطليق مثيرة للسخرية أقامها شاب في نهاية عقده الثاني بعد مرور 4 أشهر على زفافه فقط .

وتفصيلاً فقد تقدم الزوج الشاب بطلبه بسبب إسراف زوجته في إستخدام “الزبادي ” لتجميل بشرتها وضياع ميزانية البيت على الزبادي وأدوات التجميل .

وقال الشاب أنه قضى مع زوجته شهر العسل في سعادة بالغة ، إلا أن حالهما إنقلب بعده بسبب عدم إهتمامها به وقضاء معظم وقتها مع أصدقائها ، مشيراً إلى أنها لا تتحدث معه إلا إذا كانت تريد شراء أدوات التجميل ، وينتظر الشاب رأي القضاء للفصل في دعواه .