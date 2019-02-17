شاب يُطلق زوجته بعد شهر العسل.. والسبب ” الزبادي “
شهدت إحدى محاكم الأسرة المصرية دعوى تطليق مثيرة للسخرية أقامها شاب في نهاية عقده الثاني بعد مرور 4 أشهر على زفافه فقط .
وتفصيلاً فقد تقدم الزوج الشاب بطلبه بسبب إسراف زوجته في إستخدام “الزبادي ” لتجميل بشرتها وضياع ميزانية البيت على الزبادي وأدوات التجميل .
وقال الشاب أنه قضى مع زوجته شهر العسل في سعادة بالغة ، إلا أن حالهما إنقلب بعده بسبب عدم إهتمامها به وقضاء معظم وقتها مع أصدقائها ، مشيراً إلى أنها لا تتحدث معه إلا إذا كانت تريد شراء أدوات التجميل ، وينتظر الشاب رأي القضاء للفصل في دعواه .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8281 ] نشر منذ 29 دقيقة
طلاق وخسائر وزواج جديد والحكايه كلها علبتين زبادي صباحا ومساء –
هات لها كل الادوات اللازمه للتزين ولكل حته الكريم والملون والملمع اللي يناسبها وفي الاول والاخر انت الكسبان-وانت حتاكل فواكه المزرعه لوحدك ياباشا-
وياليت تستخدم الزبادي المنتهي الصلاحيه تجنبا للابذار-
مصراوي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 26 دقيقة
هيا الدعوى وصلت للزبادي 🤔
طلق طلق بسرعه ولاتشاور 😈😈😈