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شاب يُطلق زوجته بعد شهر العسل.. والسبب ” الزبادي “

شاب يُطلق زوجته بعد شهر العسل.. والسبب ” الزبادي “
القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محاكم الأسرة المصرية دعوى تطليق مثيرة للسخرية أقامها شاب في نهاية عقده الثاني بعد مرور 4 أشهر على زفافه فقط .

وتفصيلاً فقد تقدم الزوج الشاب بطلبه بسبب إسراف زوجته في إستخدام “الزبادي ” لتجميل بشرتها وضياع ميزانية البيت على الزبادي وأدوات التجميل .

وقال الشاب أنه قضى مع زوجته شهر العسل في سعادة بالغة ، إلا أن حالهما إنقلب بعده بسبب عدم إهتمامها به وقضاء معظم وقتها مع أصدقائها ، مشيراً إلى أنها لا تتحدث معه إلا إذا كانت تريد شراء أدوات التجميل ، وينتظر الشاب رأي القضاء للفصل في دعواه .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8281 ] نشر منذ 29 دقيقة

طلاق وخسائر وزواج جديد والحكايه كلها علبتين زبادي صباحا ومساء –
هات لها كل الادوات اللازمه للتزين ولكل حته الكريم والملون والملمع اللي يناسبها وفي الاول والاخر انت الكسبان-وانت حتاكل فواكه المزرعه لوحدك ياباشا-
وياليت تستخدم الزبادي المنتهي الصلاحيه تجنبا للابذار-

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 26 دقيقة

هيا الدعوى وصلت للزبادي 🤔
طلق طلق بسرعه ولاتشاور 😈😈😈

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