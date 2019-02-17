عقوبة صارمة تنتظر أسامة المولد بعد تطاوله على مدرب الرائد 

طلال الغامدي(صدى):

تعتزم لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم معاقبة أسامة المولد بالرغم من تنازل مدرب الرائد البلجيكي بيسنك هاسي عن حقه الخاص من خلال محضر الشرطة، بعد اعتداء الأول عليه عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس.

ودون عبد الله عسيري مراقب المباراة في تقريره نقاطاً مهمة في المباراة وعقبها، خصوصاً بين إداري الاتحاد ومدرب الرائد، حيث أن التقرير سيُدين على الأرجح أسامة المولد بشكل واضح.

وشهدت نهاية مواجهة الرائد وضيفه الاتحاد أحداثاً مؤسفة بعد تهجم أسامة المولد على البلجيكي بيسنك المدير الفني لفريق الرائد في الممر المؤدي لغرف اللاعبين في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، حيث شهد الممر فوضى عارمة وتراشقاً بالكلام بين الطرفين بسبب تهجم إداري الاتحاد على مدرب الرائد، الأمر الذي كاد يتطور لولا تدخل الإداريين.

ومن جهته، أوضح فهد المطوع رئيس نادي الرائد، أن أسامة المولد إداري فريق الاتحاد تهجم على مدرب فريقه أثناء سير المباراة، وتوعده بعد نهايتها، لافتا إلى أن المولد انتظر عودة البلجيكي بيسنك هاسي في الممر المؤدي لغرفة اللاعبين بعد نهاية المباراة، وتطاول عليه بالكلام والضرب قبل تدخل لاعبي الفريقين ورجال الأمن الذين فضوا الاشتباك،