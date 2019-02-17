بالصور.. الكشف عن ” هيونداي سوناتا 2020 ” الجديدة كليا بتصميم مختلف

سول(صدى):

اليوم سنتحدث بالتحديد عن تصميم الجيل الجديد القادم من هيونداي سوناتا – Hyundai Sonata ، والتي سبق ومهدت الطريق له سيارة هونداي لي فيل روج – Hyundai Le Fil Rouge الاختبارية ، التي تم إطلاقها قبل تقريباً عام من الآن ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات 2018 .

وفقاً لتصريحات رسمية جديدة أدلى بها السيد SangYup Lee ، رئيس التصميم العالمي لشركة هيونداي ، إلى موقع MotorTrend ، “ستواجه سيارة هيونداي سوناتا 2020 تحدياً شديداً مع زيادة الطلب العالمي لشراء سيارات الكروس أوفر و سيارات الـ SUV وانخفاض مبيعات سيارات السيدان بكافئة فئاتها لدى معظم صناع السيارات”.

وأضاف هذا المصدر الرسمي ، سيحاول تصميم هيونداي سوناتا 2020 الجديدة كلياً الاحتفاظ بجذب العملاء نحو سيارة عملية حيث سيحمل الجيل الجديد كلياً من سيارات سوناتا تصميماً لسيارة 4 أبواب مع هوية سيارة كوبيه ليختلف شكلها الخارجي بالكامل عن سيارة هونداي سوناتا 2019 الحالية الذي يحمل هوية سيارة سيدان عملية .

وهذه التصريحات الرسمية تجعلنا نتوقع هوية تصميم رياضية في سيارة سيدان بهوية سيارة كوبية عملية الاستخدام ، وستحصل سوناتا بدون أي شك على لمسات عصرية مستقبلية ، وعلى مظهر خارجي مستمد من شقيقتها الاختبارية هيونداي لي فيل روج المرفقة صورها ضمن هذا الخبر .

سيارة سوناتا 2020 في جيلها القادم ستعتمد على قاعدة عجلات جديدة ، مما سينعكس بشكل إيجابي على أبعاد السيارة الخارجية لتزداد ، وسيساهم بتوفير راحة أكبر لركاب المقصورة ، وليس هذا فحسب بل ستأثر هذه القاعدة على وزن السيارة الكورية القادمة ليقل مما سيجعل منها اقتصادية أكثر في صرفية البنزين .

وكما تعلمون تنافس سيارة سوناتا كلاً من ؛ تنافس كلاً من ؛ تويوتا كامري 2019 ، و نيسان التيما 2019 ، و هوندا اكورد 2019 ، و فورد فيوجن 2019 ، و مازدا 6 2019 .

تشير التوقعات الأولية أن الجيل الجديد من سوناتا سيظهر في 15 مارس القادم في وطنها الام كوريا الجنوبية ، قبل إطلاقها العالمي .