بالصور.. الكشف عن ” هيونداي سوناتا 2020 ” الجديدة كليا بتصميم مختلف
اليوم سنتحدث بالتحديد عن تصميم الجيل الجديد القادم من هيونداي سوناتا – Hyundai Sonata ، والتي سبق ومهدت الطريق له سيارة هونداي لي فيل روج – Hyundai Le Fil Rouge الاختبارية ، التي تم إطلاقها قبل تقريباً عام من الآن ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات 2018 .
وفقاً لتصريحات رسمية جديدة أدلى بها السيد SangYup Lee ، رئيس التصميم العالمي لشركة هيونداي ، إلى موقع MotorTrend ، “ستواجه سيارة هيونداي سوناتا 2020 تحدياً شديداً مع زيادة الطلب العالمي لشراء سيارات الكروس أوفر و سيارات الـ SUV وانخفاض مبيعات سيارات السيدان بكافئة فئاتها لدى معظم صناع السيارات”.
وأضاف هذا المصدر الرسمي ، سيحاول تصميم هيونداي سوناتا 2020 الجديدة كلياً الاحتفاظ بجذب العملاء نحو سيارة عملية حيث سيحمل الجيل الجديد كلياً من سيارات سوناتا تصميماً لسيارة 4 أبواب مع هوية سيارة كوبيه ليختلف شكلها الخارجي بالكامل عن سيارة هونداي سوناتا 2019 الحالية الذي يحمل هوية سيارة سيدان عملية .
وهذه التصريحات الرسمية تجعلنا نتوقع هوية تصميم رياضية في سيارة سيدان بهوية سيارة كوبية عملية الاستخدام ، وستحصل سوناتا بدون أي شك على لمسات عصرية مستقبلية ، وعلى مظهر خارجي مستمد من شقيقتها الاختبارية هيونداي لي فيل روج المرفقة صورها ضمن هذا الخبر .
سيارة سوناتا 2020 في جيلها القادم ستعتمد على قاعدة عجلات جديدة ، مما سينعكس بشكل إيجابي على أبعاد السيارة الخارجية لتزداد ، وسيساهم بتوفير راحة أكبر لركاب المقصورة ، وليس هذا فحسب بل ستأثر هذه القاعدة على وزن السيارة الكورية القادمة ليقل مما سيجعل منها اقتصادية أكثر في صرفية البنزين .
وكما تعلمون تنافس سيارة سوناتا كلاً من ؛ تنافس كلاً من ؛ تويوتا كامري 2019 ، و نيسان التيما 2019 ، و هوندا اكورد 2019 ، و فورد فيوجن 2019 ، و مازدا 6 2019 .
تشير التوقعات الأولية أن الجيل الجديد من سوناتا سيظهر في 15 مارس القادم في وطنها الام كوريا الجنوبية ، قبل إطلاقها العالمي .
عاشق سيارت كورية[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 20 دقيقة
بالصور.. الكشف عن ” هيونداي سوناتا 2020 ” الجديدة كليا بتصميم مختلف تصميم ولا اروع صرحتا شكلها ستايل وسوف تكتسح الاسواق العالمية بتصميمها الجذاب الشبابي الرياضي اما السيارت اليابانية والامريكية والاوربية لاتستطيع منافسة السيارت الكورية هونداي وكيا من ناحية التصميم الجمالي الاستايل