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  • نشر : منذ 47 دقيقة
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صبيا: انقلاب حافلة تقل طالبات جامعيات ولا وفيات

صبيا: انقلاب حافلة تقل طالبات جامعيات ولا وفيات
تركي السالم(صدى):

شهد طريق قرية الملحاء – شمالي محافظة صبيا ، حادث إنقلاب حافلة “أهلية ” كانت تقل طالبات في طريقهن إلى إحدى الكليات بالمنطقة ، دون تعرضهن لإصابات خطيرة أو وفيات .

من جانبها توجهت الجهات المعنية على الفور لمكان الحادث الواقع على الطريق المتفرع من الطريق الدولي الرابط بين محافظتَي صبيا وبيش والمؤدي إلى قرية الملحاء والفرشة ، وتم إخراج جميع الطالبات بمساعدة المواطنين .

وأكدت الجهات المسئولة جميع الإصابات طفيفة ، واتخذت إجراءاتها حيال الحادث .


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