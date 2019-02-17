صبيا: انقلاب حافلة تقل طالبات جامعيات ولا وفيات

تركي السالم(صدى):

شهد طريق قرية الملحاء – شمالي محافظة صبيا ، حادث إنقلاب حافلة “أهلية ” كانت تقل طالبات في طريقهن إلى إحدى الكليات بالمنطقة ، دون تعرضهن لإصابات خطيرة أو وفيات .

من جانبها توجهت الجهات المعنية على الفور لمكان الحادث الواقع على الطريق المتفرع من الطريق الدولي الرابط بين محافظتَي صبيا وبيش والمؤدي إلى قرية الملحاء والفرشة ، وتم إخراج جميع الطالبات بمساعدة المواطنين .

وأكدت الجهات المسئولة جميع الإصابات طفيفة ، واتخذت إجراءاتها حيال الحادث .