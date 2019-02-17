نصائح هامة تجعل كل يوم في حياتك الزوجية ” عيد حب “

أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء في العلاقلات الزوجية ، أنه يرغب كل زوج أن يرى زوجته بأبهى حلة دائماً وليس فقط في عيد الحب.

لذا، عليك اتباع هذه النصائح لكي تجعلي كل يوم في حياتك الزوجية عيد حب ، وهذه النصائح تساعد على إبراز جمالك، لتبهري زوجك ويراك أجمل من أي وقت مضى.

1- تأكدي من ترطيب بشرتك

الخطوة الأولى لروتين العناية بجمالك تبدأ من الترطيب، اختاري الكريم المناسب الذي يعيد لبشرتك تألقها ونضارتها قبل تطبيق مساحيق التجميل.

2- أحمر الشفاه الفاقع

إذا كنت لا تفضلين اللون الأحمر الفاقع على شفتيك، فهذا اليوم يجب أن يكون استثناء عن باقي الأيام، فالأحمر هو لون الحب.

استخدمي كريم مناسب لإزالة الخلايا الميتة في البداية، ثم طبقي أحمر الشفاه الفاقع لهذه المناسبة.

3- الشعر المموج

قد تفضلين التسريحات الانسيابية في الأيام العادية، لكن في بعض الأيام ، يجب اختيار تسريحة رومانسية، والشعر المموج يضفي عليك لمسة مميزة تأسر قلب زوجك.

4- تغيطة الشعر الرمادي

لن يكون من المناسب الظهور ببعض خصلات الشعر الرمادية التي توحي بتقدمك في العمر، فزوجك يريد أن يراك جملية وشابة على الدوام، لذلك احرصي على استعمال صبغة شعر مناسبة تعيد لشعرك لونه الطبيعي.