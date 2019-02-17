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الشرطة الكندية تحتجز سيارة لامبرجيني افنتادور كشف وردية اللون لتهوور سائقها

الشرطة الكندية تحتجز سيارة لامبرجيني افنتادور كشف وردية اللون لتهوور سائقها
أوتاوا(صدى):

قامت الشرطة الكندية بحجز سيارة لامبرجيني افنتادور كشف ، بسبب تهور سائقها ، حيث قام مالك هذه السيارة الايطالية الخارقة بقيادتها على الطريق العام بسرعة بلغت 168 كم/س (104 ميل/س) في شارع السرعة القصوى المسموح بالوصول لها 100 كم/س (62 ميل/س) .

وكان عقاب السائق والسيارة بعد إلقاء القبض عليها بـ حجز سيارة افنتادور رودستر لدى الشرطة لمدة أسبوع كامل ، ومنع سائقها من القيادة لمدة سبع أيام أيضاً .

وبعد حديثنا عن سبب حجز سيارة لامبرجيني افنتادور كشف مغلفة بالكروم الوردي اللامع في كندا ، سنذكركم الآن بمواصفات هذه السيارة الإيطالية الخارقة .

يجدر الإشارة إلى أن سيارة لامبرجيني افنتادور رودستر النسخة الكشف من سيارة افنتادور الأساسية التي توقف إنتاجها ليحل بدلاً منها النسخة المحدثة افنتادور S ؛ كوبيه ، و رودستر ، تعتمد افنتادور كشف ميكانيكياً وبشكل أساسي على محرك V12 سعة 6.5 لتر يولد قوة 690 حصان (700 حصان أوربي PS) و 690 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير شبه اوتوماتيك من 7 سرعات وتعمل السيارة الخارقة بنظام دفع كلي للعجلات ، لتتسارع السيارة الخارقة من 0 إلى سرعة 100 كم/س في 3 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 350 كم/س (217 ميل/س) .

وفي مقابل تعتمد سيارة افنتادور S رودستر الطراز المحدث منها على نفس القلب النابض ولكن الأرقام الصادرة منه تبلغ 730 حصان (740 حصان أوروبي PS) من القوة و 690 نيوتن.متر من عزم الدوران .

أما بالنسبة لـ سعر لامبرجيني افنتادور رودستر عندما توفرت للبيع في الماضي لدى الصانع الإيطالي فكان يبدأ من 358,479 دولار أمريكي أي ما يعادل 1,344,2966 ريال سعودي .


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