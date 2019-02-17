5 وحوش بشرية يغتصبون مسنة ثمانينية بعد ليلة تعذيب 

تونس(صدى):

أقدم 5 وحوش بشرية على اغتصاب مسنة ثمانينية بعد ليلة تعذيب، حيث تعرضت المسنة للاغتصاب والقتل والتعذيب الجسدي، من قبل مجموعة من المجرمين.

وتفصيلا، حكمت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بمحافظة القيروان، وسط تونس، أمس السبت، بالإعدام شنقًا و6 أشهر سجنًا، بحق 5 متهمين باغتصاب وقتل مسنة عمرها 86 عامًا.

وأدانت المحكمة التونسية المتهمين بعد اعترافهم بالتهم المنسوبة إليهم، وبتفاصيل الجريمة، حيث تمكن الأمن التونسي من اعتقال مغتصب المسنة، في منطقة حلق الوادي، بالعاصمة التونسية، وذلك خلال إفشال عملية هجرة غير شرعية، كان المتهم الرئيسي يعتزم المشاركة فيها مع مجموعة من الأشخاص.