بعد حفل العراق.. الجمهور لأحمد سعد وزوجته: فضحتونا

القاهرة(صدى):

شن جمهور الفنانة المصرية سمية الخشاب هجوما حادا عليها وعلى زوجها الفنان أحمد سعد خلال مشاركتهما في حفل غنائي، أقيم بالعراق بمناسبة عيد الحب.

وانتقد أحد الحسابات الخاصة بالمشاهير عبر ” إنستجرام ” طريقة غناء سمية الخشاب، حيث وصف صوتها بـ “ النشاز “ ، بينما وصف زوجها الفنان المصري أحمد سعد الذي كان يقف وراءها بـ “ الكورال “.

وعلق على المقطع المتداول: ” فضيحة بكل المقاييس، سمية الخشاب بتنشز وصوتها وحش أوي والمشكلة إن أحمد سعد واقف عامل نفسه كورال، فضحتونا “.