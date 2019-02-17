بعد حفل العراق.. الجمهور لأحمد سعد وزوجته: فضحتونا
شن جمهور الفنانة المصرية سمية الخشاب هجوما حادا عليها وعلى زوجها الفنان أحمد سعد خلال مشاركتهما في حفل غنائي، أقيم بالعراق بمناسبة عيد الحب.
وانتقد أحد الحسابات الخاصة بالمشاهير عبر ” إنستجرام ” طريقة غناء سمية الخشاب، حيث وصف صوتها بـ “ النشاز “ ، بينما وصف زوجها الفنان المصري أحمد سعد الذي كان يقف وراءها بـ “ الكورال “.
وعلق على المقطع المتداول: ” فضيحة بكل المقاييس، سمية الخشاب بتنشز وصوتها وحش أوي والمشكلة إن أحمد سعد واقف عامل نفسه كورال، فضحتونا “.
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