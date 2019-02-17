7 أسباب للخوف لدى الأطفال.. اكتشفيها

أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة شمس رفعت أستاذ علم الاجتماع ، إن الخوف هو شعور طبيعى لأى إنسان وينقسم الخوف عند الأطفال إلى قسمين خوف طبيعى مثل الخوف من المواقف التي تهدد سلامه مثل الحيوان أو الظلمة، أو الخوف المرضي وهو الخوف الزائد عن الطبيعى وبشكل ملحوظ مثل الخوف من النوم بمفرده بالغرفة أو من الوحوش والعفاريت والأشياء غير الموجودة.

وحول مصادر الخوف للأطفال استعرضت دكتورة شمس ، 7 أسباب للخوف وهي:

1- الخوف الوراثى والمكتسب من الأبوين.

2- خوف الوالدين الزائد على أولادهما يصل إليهم أيضا.

3- التخويف والعنف والضرب والقسوة والمقارنة والنقد الزائد للطفل.

4- المشكلات الأسرية (للأب والأم) التي تكون أمام الطفل.

5- مشاهدة أو وجود الطفل في أحداث مخيفة (أفلام رعب أو أحداث مرعبة).

6- قهر الطفل وكسر نفسيته أو إرغامه على فعل أشياء رغم إرادته.

7- الخوف من الدراسة أو المدرسة أو المدرسين لأنهم مصدر يهدده وقد يجعله يتبول لا إراديا على نفسه من كثرة الضغط عليه بشكل يفقد سيطرته على نفسه.