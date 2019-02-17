” بلقيس ” توجه رسالة خاصة لجمهور المملكة

فهمي محمد(صدى):

أعربت النجمة بلقيس عن سعادتها الغامرة بنجاح حفلها الغنائي الثاني بالمملكة ، والذي أُقيم بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية بجدة وشاركها في إحيائه الفنان الجامايكي شون بون ، ضمن الفاعليات المصاحبة للبطولة الدولية للجولف .

وتقدمت “بلقيس” بالشكر لجمهور المملكة واصفة إياه بالمختلف والمميز والذي بدا في حماسة غير عادية وسط تفاعل من مختلف الشرائح ومن الجنسين ، متمنية أن يحالفها الحظ بإحياء المزيد من الحفلات على أرض المملكة .