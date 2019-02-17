” بلقيس ” توجه رسالة خاصة لجمهور المملكة
أعربت النجمة بلقيس عن سعادتها الغامرة بنجاح حفلها الغنائي الثاني بالمملكة ، والذي أُقيم بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية بجدة وشاركها في إحيائه الفنان الجامايكي شون بون ، ضمن الفاعليات المصاحبة للبطولة الدولية للجولف .
وتقدمت “بلقيس” بالشكر لجمهور المملكة واصفة إياه بالمختلف والمميز والذي بدا في حماسة غير عادية وسط تفاعل من مختلف الشرائح ومن الجنسين ، متمنية أن يحالفها الحظ بإحياء المزيد من الحفلات على أرض المملكة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44744 ] نشر منذ 6 دقائق
كانت هنالك غيوم وتنبؤات بالأمطار
واليوم أختفت وتلاشت😭😭😭
ابو منار[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 5 دقائق
واحنا نقدم لك رساله
يوم القيامه تجتمع الخصوم