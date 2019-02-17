6 حيل تساعدك على تنظيف وتنظيم المطبخ بدون مجهود

أميرة خالد(صدى):

قالت جين جونز، صاحبة أشهر المدونات العالمية المتخصصة في الأعمال المنزلية، كل ست بيت تود أن يظل مطبخها نظيفا ومنظما، إلا أن هذه المهمة تتطلب بذل مجهود مضاعف طوال الوقت، خاصة مع وجود أطفال في البيت.

وأكدت جين ، أنه يمكنك تحقيق هذه الأمنية، دون بذل مجهود مضاعف، فقط من خلال اتباع الحيل التالية:

التخلص من الأغراض التي لا تستخدمينها

ابدئي في عمل “جرد”، لكل أدوات مطبخك، وما لا تستخدمينه تخلصي منه، واستبدليه بأدوات أخرى تستخدمينها، فيمكنك إعادة استخدام كثير من الأدوات، أو التخلص منها نهائيا، فهذا سيتيح لكِ مساحات تخزينية جديدة، وسيقلل من الفوضى.

استخدام البرطمانات الشفافة

استخدام برطمانات وحاويات شفافة في المطبخ، سيوفر عليك كثيرا من الوقت والتنظيم، بحيث عند فتح خزانة المطبخ، لن تحتاجي إلى متابعة البحث عن الأغراض وإحداث فوضى، وترتيبها من جديد.

حافظي على النظافة أثناء عملك

احرصي على الإبقاء على مطبخك نظيفا طوال عملك فيه، بمعنى أن تغسلي كل وعاء تستخدمينه فور انتهاءك منه، وإعادة الأدوات إلى أماكنها فور انتهائك من استخدامها.

ولتجعلي هناك فوطة نظيفة على كتفك طوال عملك في المطبخ، أو باستخدام مناديل المطبخ، للتخلص من بقايا تحضير الطعام، أو الفتات الناتج عن الخبز وغيرها من الأطعمة أثناء تجهيزك للوجبات المختلفة.

سهولة تخزين الأدوات

من أسرار الحفاظ على مطبخك نظيفا، إستراتيجية تنظيمك للأدوات فيه، فاحرصي على أن تكون الأدوات الأكثر استخداما في متناول يديكِ، ليسهل عليكِ إعادتها إلى مكانها فور انتهائك منها، كالتوابل والأواني التي تستخدميها بشكل متكرر، ولتجعلي الأدوات التي تستخدمينها على سبيل المثال عند استقبالك للضيوف في الأماكن الأعلى، وهكذا.

عمل قائمة

الاحتفاظ بورقة وقلم في متناول يديط، لتدوين المنتجات التي أوشكت على الانتهاء، أو ما تحتاجين لشرائه أو إعداده، سيوفر ذلك عليك وقت البحث عما تحتاجين شراءه عند الذهاب للسوبر ماركت، لشراء احتباجاتك الشهرية أو الأسبوعية.

تقسيم الأدراج

احرصي على تقسيم الادراج إلى خانات منفصلة، حتى تستطيعي الحصول على ما تريدينه بسهولة، ويمكنك عمل هذه الفواصل بالكرتون بمنتهى السهولة، أو شرائها جاهزة.