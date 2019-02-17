حقيقة ” حمل ” مشاعل الشحي

أبو ظبي(صدى):

كشفت الإعلامية الإماراتية، مشاعل الشحي، حقيقة حملها؛ مركدةً أن هذا الأمر غير صحيح؛ حيث طلبت من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تصديق أي خبر إلا إذا قامت هي أو زوجها أحمد خميس بالإعلان عنه.

وأوضحت مشاعل الشحي، في تصريحها: ” أنا وزوجي ما صرحنا في أي مكان إني حامل.. رجاء بدون القيل والقال يا ليت لو تتأكدوا مني قبل لا تنشرون الخبر.. أتمنى إنكم تتفهمون موقفي وشكرًا ” .

ومن الجدير بالذكر، أنه تأتي هذه الأنباء بعد مرور ٣ أشهر على تعرضها لصدمة كبيرة هي وزوجها الإعلامي أحمد خميس بشأن حملها بمولودها الأول، حيث أنها شعرت ببعض التعب وذهبت لطبيبة لكي تطمئن على صحتها فأخبرتها أنها حامل، وبعدها ذهبت لأحد المستشفيات الحكومية فاكتشفت أنها لم تكن حاملًا من الأساس.