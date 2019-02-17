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مدير شرطة الرياض يكرم جندي أُصيب في أحد النقاط الأمنية

مدير شرطة الرياض يكرم جندي أُصيب في أحد النقاط الأمنية
سعيد العجل(صدى):

كرمت شرطة منطقة الرياض أحد جنود منسوبي القوة الخاصة ” ساري سعود الثبيتي ” ، إثر تعرضه للإصابة خلال آدائه لواجبه بإحدى نقاط الضبط الأمني .

جاء ذلك بحضور اللواء فهد المطيري مدير الشرطة ، وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق العميد مظلي/ سعود العريفي ، بعد موافقة مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي .

وأثنت القيادات الأمنية على الجندي المصاب الذي لم يتردد في التضحية من أجل وطنه لتحقيق الأمن والإستقرار ، متمنية له الشفاء العاجل .


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