مدير شرطة الرياض يكرم جندي أُصيب في أحد النقاط الأمنية
كرمت شرطة منطقة الرياض أحد جنود منسوبي القوة الخاصة ” ساري سعود الثبيتي ” ، إثر تعرضه للإصابة خلال آدائه لواجبه بإحدى نقاط الضبط الأمني .
جاء ذلك بحضور اللواء فهد المطيري مدير الشرطة ، وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق العميد مظلي/ سعود العريفي ، بعد موافقة مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي .
وأثنت القيادات الأمنية على الجندي المصاب الذي لم يتردد في التضحية من أجل وطنه لتحقيق الأمن والإستقرار ، متمنية له الشفاء العاجل .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44744 ] نشر منذ 4 دقائق
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