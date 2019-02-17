وظائف شاغرة للجنسين في جامعة نجران.. التفاصيل وشروط التقديم!

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة نجران عن توافر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على (وظيفة معيد) وترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً من الفترة *15 /06 /1440هـ وحتى 23 /06 /1440هـ، حيث سيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة للجامعة.

وطالبت الجامعة الراغبين في التقديم على أيّ من هذه الوظائف الاطلاع على شروط تلك الوظائف عبر البوابة الإلكترونية على موقع الجامعة من خلال الرابط الآتي (هنا) .مؤكدة بأنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.

ولفتت إلى شروط الوظائف المتاحة ومنها: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى متميزة ومعترف بها، وألا يقل التقدير العام لدرجة البكالوريوس عن جيد جداً، وألا يتجاوز عمر المتقدم 30 سنة، أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ألا يمضي على تخرجه أكثر من خمس سنوات، علماً بأن فترة التخرج المسموح بها للتقديم هي من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1435/1434هـ إلى الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1440/1439هـ، أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على درجة (70) كحد أدنى في اختبار القدرات العامة للجامعيين وأن يكون الحصول على الدرجة حتى نهاية تاريخ التقديم، ما عدا كليتي الطب والتمريض فيشترط الحصول على شهادة تصنيف المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضحت أنه يتم اختيار المتقدمين عن طريق المفاضلة وأن يجتاز المتقدم أي شروط أخرى مقرة من قبل مجلسي القسم والكلية المختصين.

وحول المستندات المطلوبة للمتقدمين:صورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي، صورة من الهوية الوطنية، معادلة شهادة البكالوريوس لمن درس في جامعة خارجية من قبل وزارة التعليم، درجة اختبار القدرات العامة للجامعيين، شهادة التصنيف المهني من هيئة للتخصصات الصحية لمتقدمي كليتي الطب والتمريض.