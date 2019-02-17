16 % نمو.. المؤسسات التجارية ترتفع إلى 945 ألف

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، على نمو إجمالي المؤسسات التجارية 16% خلال 2018 لتبلغ نحو 945.27 ألف، كما نمت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 11.4% تبلغ نحو 109 آلاف شركة، وذلك تزامنا مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية.

وارتفعت السجلات القائمة للشركات المساهمة خلال عام 2018 إلى 5.9% مقارنة بـ 2017؛ فيما تتوزع الشركات في جميع مناطق المملكة، وتأتي منطقة الرياض أولا بوجود 39% من الشركات فيها، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 25%، وثالثا المنطقة الشرقية بـ 19%، ومن ثم منطقة المدينة المنورة بـ 4%، وخامسا منطقة القصيم بـ 3% من إجمالي الشركات في المملكة.