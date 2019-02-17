عقدا قرانهما 12 مرة ولازالا مستمريَن
من المعروف أن عقد القران لا يتم إلا مرة واحدة في حياة كل زوجين ، إلا أنه يبدو أن هناك دائماً من يكسر القاعدة ليعقده أكثر من 10 مرات دون كلل ليجدد الزوجين فرحتهما وميثاقهما بطريقتهما الخاصة .
فقد تزوج كل من “كينجي وتايلور تانيجوتشي” لأول مرة في كاليفورنيا بحضور الأهل والأصدقاء، وأعادا عقد قرانهما 12 مرة، من بينها إيطاليا وإيرلندا وتايلند وكوبا إوندونيسيا.
وبحسب موقع “إنسايد إيدشن ” فقد ارتدت تايلور فستان زفاف جدتها خلال حفل زفافها الأول في كاليفورنيا، لكنها ارتدت ثوباً مختلفاً في كل حفل زفاف، غير أنها لم تدفع أكثر من 100 دولار ثمناً لكل ثوب .
وتعمل تايلور مضيفة طيران وهو ما ساعدها على السفر بالمجان، وكانت وجهتم المفضلة هي اليابان، والتي شهدت عرض كينجي الزواج على تايلور.
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ذيبان🤗
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38881 ] نشر منذ 4 دقائق
الحمد لله والشكر