 بالفيديو.. تامر حسني يبعث رسالة هامة لأسيل عمران بعد طرحه أغنية ” ناسيني ليه “

القاهرة(صدى):

طرح الفنان المصري تامر حسني، كليب ” ناسيني ليه ” على قناته الرسميّة باليوتيوب لأول مرة، حيث وجه حسني الشكر للفنانة أسيل عمران على مشاركتها له في الأغنية.

ونالت الأغنية ترحيبٍ واسعٍ من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالكليب، حيث انهالت على الفنان التهاني والتبريكات.

وأغنية ” ناسيني ليه ” كلمات تامر حسين وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم ومكساج هاني محروس، والكليب من إخراج سعيد الماروق.