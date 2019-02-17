” الزعاق ” : الزهرة تقترن بزحل بمنظر فريد في الجهة الشرقية

نايف السالم(صدى):

أوضح الدكتور خالد صالح الزعاق، خبير الأرصاد وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، اليوم الأحد، أنه في فجر يوم غد الاثنين ستقترن الزهرة بكوكب زحل بمنظر فريد وجميل بالجهة الشرقية.

وقال ” الزعاق ” أن المشاهد تتم بالعين المجردة حتى طلوع الشمس؛ فيما أشار إلى أن غداً الاثنين: آخر أيام عقرب السم، ويوم الثلاثاء أول أيام عقرب الدم، وسنلاحظ انخفاض محسوس لدرجات الحرارة في أيامها الأول؛ لافتًا إلى أن عدد أيامها 13 يوماً، كما سميت بذلك لأن بردها يدمي.