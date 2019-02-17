دراسة عالمية: المملكة من أكثر الدول أمانا على الإنترنت
كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة Comparitech على 60 دولة حول ” الأمان على الإنترنت ” ، فيما يتعلق بالبرمجيات الخبيثة ، والأمن السيبراني ، وغيرهما ، أن المملكة تعتد من أكثر الدول أماناً على الإنترنت في العالم .
واحتلت المملكة المرتبة الـ32 ، حيث تشمل القائمة 60 دولة ، من الأسوأ للأفضل ، بمعنى أنه كلما اقترب الترتيب من 60 كان الأداء أفضل .
وأكدت الدراسة أن نسبة الهواتف المحمولة المصابة ببرامج ضارة بالمملكة لم تتعدى 10.15% ، فيما بلغت عدد هجمات البرامج الضارة المالية7.% فقط ، وسجلت نسبة أجهزة الكمبيوتر المصابة ببرامج ضارة 20.7 % .
أما بداية القائمة الأفضل فضمت اليابان ،وفرنسا ، وكندا ، والدنمارك ، والولايات المتحدة ، كأفضل خمس دول .
وكانت أسوأ الدول أماناً على الإنترنت فهي : الجزائر ، وأندونيسيا ، وفيتنام ،و تنزانيا ،و أوزباكستان .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44691 ] نشر منذ 2 دقيقتين
أحنا مبدعين في كل شي🤗