مدرب ريال مدريد عن عقده: لا أفكر في التجديد

ماجد محمد(صدى):

صرّح الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أنه لا يفكر في الوقت الحالي في تمديد تعاقده مع الفريق، قائلًا: ” لا أفكر في التجديد، نحن نفكر في اليوم القادم فقط، لقد جددت منذ ثلاثة أشهر ولدي عقد حتى عام 2021 ” .

وعلى جانب آخر، علق على لقاء الريال أمام جيرونا: ” أتمنى في مباراة الغد تقديم مباراة رائعة أخرى، التقينا بجيرونا مرات عدة في الاونه الأخيرة في كأس الملك و نعرف بعضنا جيداً، هم فريق قوي و يملك إمكانيات جيدة ” ؛ فيما تحدث عن أداء أسينسيو وفينيسيوس.

وقال سولاري: ” أسينسيو يستطيع اللعب في أي مركز في خط الهجوم، نحن جميعا سعداء جدا مع فينيسيوس، لديه قدرات مثيرة للإعجاب، هو شاب قدم عروض رائعة في هذه الأشهر، وجميع زملائه يساعدونه كثيرا في كل شيء ” ، مضيفًا: ” علينا أن نفكر في أنفسنا، وننهض، ونكون في أفضل حالاتنا، لخفض فارق النقاط علينا انتظار ما سيحدث مع البارسا، ولا يعتمد علينا فقط، ولكن غدا الفوز يعتمد علينا ” .