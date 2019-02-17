” كراني ” : كتلة باردة تسيطر على معظم المناطق

عادل الحربي(صدى):

أوضح خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن هناك كتلة باردة تسيطر على معظم المناطق، كما توقع تراجعها بعد الظهر على الغربية ويمتد التراجع ليلاً على الداخلية ويستمر حتى نهاية الغد.

وقال ” كراني ” في تصريح له: ” مع فجر الثلاثاء وحتى الأربعاء يأخذ التعق مداه، بعدها يبدأ الدفئ ويستمر حتى نهاية الأسبوع ” .