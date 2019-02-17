” كراني ” : كتلة باردة تسيطر على معظم المناطق
أوضح خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن هناك كتلة باردة تسيطر على معظم المناطق، كما توقع تراجعها بعد الظهر على الغربية ويمتد التراجع ليلاً على الداخلية ويستمر حتى نهاية الغد.
وقال ” كراني ” في تصريح له: ” مع فجر الثلاثاء وحتى الأربعاء يأخذ التعق مداه، بعدها يبدأ الدفئ ويستمر حتى نهاية الأسبوع ” .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8263 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44692 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ياكرهي للبرد🤢