كلوب يحسم قراره بشأن رحيل محمد صلاح ليوفنتوس

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحيفة إيطالية، عن حسم الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، قراره بشأن رحيل النجم المصري محمد صلاح إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أن كلوب قرر ” تجميد ” أي مفاوضات تتعلق بانتقال صلاح، ودخوله في صفقة تبادلية مع الأرجنتيني باولو ديبالا، إلى نهاية الموسم.

وكان نادي يوفنتوس عرض 200 مليون يورو للحصول على خدمات محمد صلاح بداية من الموسم الجديد، في حين أشارت تقارير أخرى إلى احتمال وجود صفقة تبادلية بين ليفربول ويوفنتوس، تضم صلاح وديبالا، وحصول الريدز على 50 مليون يورو إضافية.