مديرية السجون تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية، عن طرح عدد من الوظائف الصحية المؤقتة ” لوكم ” للرجال والنساء السعوديين وغير السعوديين في مدينة الرياض وجدة وجازان بمسمى طبيب مقيم.

وأوضحت الإدارة، أن الشروط التي يجب توافرها هي: أن تكون الشهادة المطلوبة بكالوريوس في الطب والجراحة وحاصل على بطاقة التصنيف المهني وشهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأكدت على ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التي سوف تحدد لاحقاً وصورة من إثبات الهوية الوطنية ” للسعوديين ” وصورة من إقامة العمل سارية المفعول لغير السعوديين؛ فضلًا عن موافقة جهة العمل التي يعمل بها غير السعوديين وصورة من المؤهلات العلمية والعملية والسيرة الذاتية.

وأشارت إلى أن التقديم يستمر في موعد أقصاه اسبوعين من تاريخه وسيتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط؛ وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي:هنا