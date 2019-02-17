تحذير.. خدعة في تويتر تنتهك خصوصيتك

وكالات(صدى):

فجَّر موقع ” تيك كرنتش ” التقني ، مفاجأة من العيار الثقيل عن موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، حيث كشف أن الرسائل التي يقوم المغردون بحذفها على بريدهم الخاص ، لا يتم حذفها بالفعل ، بل تظل لدى الموقع حتى يختار هو نفسه حذفها وقد لا يختار ذلك .

كما أكد الخبير في أمن المعلومات، ” كاران سايني ” ، إنه حصل على رسائل قديمة له موجودة في ملف أرشيفي يحتوي بياناته، رغم أنه حذفها سابقاً .

وقال : أن موقع التدوين المصغر يحتفظ بالرسائل الخاصة لسنوات عدة، ومن ضمنها تلك المحذوفة .

الجدير بالذكر أن الخبير في أمن المعلومات ،استطاع أن يستعيد رسائله المحذوفة منذ سنوات ، وهو ما يؤكد الشكوك حول مدى احترام ” تويتر ” للخصوصية .