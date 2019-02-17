9 اتفاقات جديدة بين المملكة وباكستان خلال زيارة ولي العهد

إسلام آباد(صدى):

كشف سفير المملكة لدى باكستان نواف المالكي ،عن ما ستشهده زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- إلى باكستان، من توقيع 9 اتفاقات جديدة بين البلدين قيمتها 32 مليار دولار.

وأوضح السفير المالكي أن الزيارة ستشهد أيضًا إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين برئاسة ولي العهد من الجانب السعودي، ورئيس مجلس الوزراء عمران خان من الجانب الباكستاني.

وأشار إلى أن أبرز الاتفاقات ستكون حول إنشاء مصفاة لتكرار النفط في ميناء قوادر الباكستاني، إضافة إلى استثمار شركة معادن السعودية في باكستان بحجم استثمارات تصل إلى 6 مليار دولار.

اقرأ أيضًا: