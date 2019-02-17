” المهراجا ” أول فيلم لبناني يعرض في المملكة

أميرة خالد(صدى):

تعرض صالات السينما في المملكة الفيلم اللبناني ” المهراجا ” ،كأول فيلم لبناني يعرض في السعودية.

ومن المقرر أن يتزامن عرض الفيلم، مع حضور بطليه النجمين، زياد برجي، وداليدا خليل، إلى جانب المنتج المنفذ رائد سنان.

ووجه برجي تحية إلى الجمهور السعودي، شكر فيها المملكة لفتحها الأبواب أمام الفنانين العرب.

ويعكس الفيلم ثقافة العائلة اللبنانية، ويشارك بطولة الفيلم إلى جانب برجي اللبنانية داليدا خليل، وعباس جعفر، ودانا حلبي، وجوليا قصار، وإدمون حداد، وهو من إخراج فادي حداد.